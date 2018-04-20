В Москве на 21 апреля объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за ураганного ветра.
Метеорологи и МЧС информировали, что опасные погодные условия будут наблюдаться и в Московской области, а также в большинстве регионов Центрального федерального округа.
По данным Гидрометцентра России, 21-22 апреля "ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами 20-25 м/с, вечером 21 апреля резкое понижение температуры воздуха, ночью 22 апреля осадки в виде мокрого снега и дождя".
Таким образом, 21 апреля в Москве ожидается ветер 10-15 м/с с порывами до 25 м/с. Аналогичная ветреная погода сохранится и в ночь на 22 апреля. В воскресенье порывы ослабнут до 13-18 м/с.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что в России холодное лето вполне может стать обыденностью в ближайшие десять лет. Такую погоду пророчат синоптики, которые видят причину в глобальном потеплении, сообщает Росгидромет.
Теплеют высокие широты и уменьшается разница температур между экватором и полюсами. И это приводит не к повышению температуры, а к волнообразным изменениям в погоде. Потому для наших широт всегда был характерен перенос воздушных масс с запада на восток.
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