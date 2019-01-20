Минэнерго опубликовало требования к "умным" счетчикам

Министерство энергии Российской Федерации на своем сайте опубликовало требования, к счетчикам, которые начнут устанавливать в домах после 1 июля 2020 года.

По мнению министерства данный прибор учета должен передавать данные об объемах потребления и о качестве услуги, а также о величине потерь на участке сети от точки измерения до определенной точки поставки. Все полученные данные прибор должен держать под защитой. Собственник счетчика должен будет обеспечить потребителям бесплатный доступ к защищенным данным.

Для сетевых организаций данные счетчики позволят сократить объемы воровства электроэнергии, но и с помощью систем учета помогут получить информацию о нарушении параметров качества электроэнергии у потребителей.

«Умные» счетчики начнут устанавливать, когда прибора учета на участке нет или подошел срок его поверки, а также в случаях поломки устройства. В законе говориться о том, что за счетчики будут платить компании, но, в то же время перечень случаев, когда она сможет использовать тарифные средства - ограничен. Цены на организацию учета установлены отдельным приказом Министерства энергетики.

Цена подобных устройств на рынке очень высока из-за их интеллектуальной начинки. Приборы станут дешевле после того, как их закупка будет обязательной для компаний, а не для жильцов.

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