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Источник Правда.Ру

Противники передачи Курил Японии вышли на митинг в Москве

Общество

Сегодня, 20 января, на Суворовской площади состоялся митинг против возможной передачи Японии некоторой части Курильских островов. Митинг был согласован властями.

Противники передачи Курил Японии вышли на митинг в Москве. 397456.jpeg

Организаторами митинга стали «Левый фронт», «Партия дела», а также незарегистрированная партия «Другая Россия», движение «Новороссия», а также остальные организации.  Уже к началу митинга на площади собралось около 2000 человек.

В сентябре 2018 года Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор «без всяких предварительных условий». Однако Абэ назвал такое предложение неприемлемым для Японии.

Напомним, что во вторник, 22 января, состоится новая встреча президента России и Синдзо Абэ. 

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Темы Россия Япония митинг страна Москва Курильские острова
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