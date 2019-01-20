Противники передачи Курил Японии вышли на митинг в Москве

Сегодня, 20 января, на Суворовской площади состоялся митинг против возможной передачи Японии некоторой части Курильских островов. Митинг был согласован властями.
Организаторами митинга стали «Левый фронт», «Партия дела», а также незарегистрированная партия «Другая Россия», движение «Новороссия», а также остальные организации. Уже к началу митинга на площади собралось около 2000 человек.
В сентябре 2018 года Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор «без всяких предварительных условий». Однако Абэ назвал такое предложение неприемлемым для Японии.
Напомним, что во вторник, 22 января, состоится новая встреча президента России и Синдзо Абэ.
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