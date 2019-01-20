Россиянам разрешили шуметь только на одном празднике в году

Поправки в Федеральном законе № 52, регулирующий шум в многоквартирных домах, вступили в силу с января текущего года. Шуметь без ограничений россиянам разрешили лишь один раз в году.

Только в новогодние праздники включать громкую музыку, петь песни и веселиться можно будет до самого утра по закону. Те, кто не любил шумные праздники и пытался успокоить слишком шумных соседей, теперь будут вынуждены смириться с народными гуляниями в Новый год.

В остальные календарные праздники и выходные дни шум в квартирах запрещен с 22.00 до 10.00 следующего дня. А ремонтные работы, связанные со слишком шумными действиями должны будут длиться не более 6 часов в день, с перерывом в промежутке с 13.00 до 15.00. При этом весь ремонт, звуки которого могут приносить дискомфорт жителям других квартир не может длиться более 90 дней.

При этом власти установили конкретное число децибел на каждое действие. Так обычная речь — 40 децибел, а плач ребенка около 78 децибел. Семейный скандал, как и шум сигнализации -110 децибел. Ночью уровень шума не должен превышать отметку в 30 децибел.

В будние дни шуметь в квартирах можно на усмотрение регионов. Именно местная администрация должна будет установить временные рамки для ремонта и других действий, нарушающих тишину. Как правило, Как правило, в разных городах и регионах ограничения по шуму разнятся плюс-минус на час-два.

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