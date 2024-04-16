Пётр Толстой публично выступил за отмену ЕГЭ

Пётр Толстой выступил за отмену ЕГЭ и замену её классическими экзаменами

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой в интервью "Царьграду" публично выступил за отмену ЕГЭ, поскольку он привёл к кардинальному снижению уровня компетенций.

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"ЕГЭ лишил страну физиков и врачей".

Толстой выступил за отмену системы ЕГЭ, утверждая, что она не обеспечивает равенство доступа к высшему образованию и является "злобной чушью". Он предложил направить усилия Рособрнадзора более на прием экзаменов по русскому языку для мигрантов, желающих работать в России, чем на усложнение систем экзаменов для выпускников.

Пётр Толстой считает, что ЕГЭ нужно отменить, так как оно деформирует лицо образования и устремления детей. Он также отмечает, что престижные вузы вводят дополнительные экзамены помимо ЕГЭ, что свидетельствует о необходимости возвращения к классическому образованию с экзаменами и вступительными испытаниями.

Действительно, в МГУ и СПбГУ, в МГИМО и ряде других ВУЗов действует собственная дополнительная система экзаменов. ЕГЭ специалисты критикуют за формализм проверки знаний. Стандартные экзаменационные сочинения по разработанному шаблону искусственный интеллект пишет легко, что доказывает отсутствие востребованности такого подхода к сдаче экзаменов.