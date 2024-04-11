Тараканы бегают по всей школе: в Нижневартовске школьники пожаловались на антисанитарию в учебных заведениях

В Нижневартовске школьники пожаловались на тараканов в учебных заведениях города

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

В нескольких школах Нижневартовска, включая школу №21, были обнаружены тараканы.

Фото: web.archive.org by Сергей Алексеев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Один из пользователей социальной сети опубликовал видео, на котором видно, как эти насекомые бегают по полу, столам и стульям в учебных классах. Школьники также поделились своими впечатлениями, замечая, что тараканы стали обыденным явлением в их школах.

В комментариях под постом пользователи рассказывают о своих наблюдениях в других школах города. Один из них сообщает, что видел таракана на третьем этаже школы, который спокойно ползал по полу. Другой упоминает о случае, когда таракан был найден прямо у входа в столовую и уже был уничтожен. Еще один комментатор утверждает, что видел тараканов в 9-й школе, которые лазили по стенам, сообщает muksun.fm.

Родители выразили обеспокоенность не только тем, что школьники сталкиваются с антисанитарными условиями, но и возможностью того, что дети могут принести тараканов домой в своих рюкзаках.

Они также высказывают недоумение по поводу бездействия департамента образования, призывая к проведению санобработки во всех школах города.