Тараканы бегают по всей школе: в Нижневартовске школьники пожаловались на антисанитарию в учебных заведениях

В нескольких школах Нижневартовска, включая школу №21, были обнаружены тараканы.
Один из пользователей социальной сети опубликовал видео, на котором видно, как эти насекомые бегают по полу, столам и стульям в учебных классах. Школьники также поделились своими впечатлениями, замечая, что тараканы стали обыденным явлением в их школах.
В комментариях под постом пользователи рассказывают о своих наблюдениях в других школах города. Один из них сообщает, что видел таракана на третьем этаже школы, который спокойно ползал по полу. Другой упоминает о случае, когда таракан был найден прямо у входа в столовую и уже был уничтожен. Еще один комментатор утверждает, что видел тараканов в 9-й школе, которые лазили по стенам, сообщает muksun.fm.
Родители выразили обеспокоенность не только тем, что школьники сталкиваются с антисанитарными условиями, но и возможностью того, что дети могут принести тараканов домой в своих рюкзаках.
Они также высказывают недоумение по поводу бездействия департамента образования, призывая к проведению санобработки во всех школах города.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.