Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Science Robotics: создан дрон, который способен летать и прыгать
Рассольник с перловкой на свиных рёбрышках: идеальное первое для прохладных весенних дней
Почему собака много спит: норма или повод для тревоги
Ким Кардашьян заметили с другом ее бывшего мужа
Белые цветы черёмухи будут радовать глаз всё лето
Маски для лица: два рецепта для сияющей и здоровой кожи
Туристов могут депортировать со Шри-Ланки за обиду обезьян
Аршавин высказался об игре "Барселоны" и "ПСЖ": не было дерзости и борзости
Космонавт Крикалёв: все впечатления от полёта в космос идут в параллель с работой, которую выполняешь
Россиянам упростят процедуру получения социальных выплат: Министр труда и социальной защиты РФ поделился планами на 2024 год

Министр труда и социальной защиты РФ Котяков заявил о планах упростить выдачу россиянам выплат к концу году

2:07
Общество

С 1 января 2024 года в Донбассе и Новороссии стали осуществляться меры социальной поддержки. На встрече Президента России Владимира Путина и Министра труда и социальной защиты Антона Котякова 10 апреля было объявлено о начале этого процесса.

Министр труда и социальной защиты РФ Котяков заявил о планах упростить выдачу россиянам выплат к концу году
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Весьма значимым шагом стало планируемое Минтрудом завершение перехода к упрощенному процессу назначения выплат и социальных услуг через платформу "Госуслуги" или без подачи заявления к концу 2024 года.

Проект "Социальное казначейство", запущенный Минтрудом, представляет собой новый подход к предоставлению социальной помощи, обеспечивая гражданам быстрый и удобный доступ к необходимым выплатам и услугам. Например, для получения материнского капитала необходимо всего лишь зарегистрировать ребенка в органах ЗАГС, и сертификат поступит в личный кабинет на "Госуслугах" через семь дней. Этот подход уже позволил выдать более 3 миллионов сертификатов с 2020 года, сообщают Известия.

К концу 2024 года Минтруд планирует завершить переход к принципу "Социального казначейства" для всех федеральных мер поддержки. Это включает в себя не только выплаты, но и различные социальные услуги, такие как медико-социальная экспертиза. Внедрение электронного формата документооборота существенно сократило сроки проведения экспертизы до 10 дней, а для участников СВО — до трех суток.

В то время как российская безработица находится на рекордно низком уровне, ситуация в регионах, вступивших в состав России в 2022 году, требует особого внимания. Спрос на рабочие кадры в этих регионах высок, в особенности в сферах производства, строительства и транспорта. В ответ на это Минтруд развернул центры занятости, и более 87% обратившихся жителей Донбасса и Новороссии уже нашли работу. Кроме того, более 3 тысяч человек прошли переподготовку и также успешно трудоустроились.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет

Археологические раскопки привели к уникальному открытию глиняного горшка с кладом из 3730 свинцовых монет.

The Hindu: в Индии обнаружен глиняный горшок с 3730 свинцовыми монетами
Эксперты выделили самые умные породы кошек
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Сводка с фронта: "Азов"* наотрез отказался идти в Часов Яр, Харьков обесточен ракетами
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Стало известно, почему каждый второй россиянин срочно побежит менять права
Стало известно, почему каждый второй россиянин срочно побежит менять права
Последние материалы
Ким Кардашьян заметили с другом ее бывшего мужа
Белые цветы черёмухи будут радовать глаз всё лето
Маски для лица: два рецепта для сияющей и здоровой кожи
Туристов могут депортировать со Шри-Ланки за обиду обезьян
Министр труда и социальной защиты РФ Котяков заявил о планах упростить выдачу россиянам выплат к концу году
Аршавин высказался об игре "Барселоны" и "ПСЖ": не было дерзости и борзости
Космонавт Крикалёв: все впечатления от полёта в космос идут в параллель с работой, которую выполняешь
Артяков: ВКС РФ сопособны поразить самолеты НАТО
Автоэксперты составили список машин по цене нового "Москвич 3"
Ученые заявили, что люди не понимают кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников