Россиянам упростят процедуру получения социальных выплат: Министр труда и социальной защиты РФ поделился планами на 2024 год

Министр труда и социальной защиты РФ Котяков заявил о планах упростить выдачу россиянам выплат к концу году

2:07 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 января 2024 года в Донбассе и Новороссии стали осуществляться меры социальной поддержки. На встрече Президента России Владимира Путина и Министра труда и социальной защиты Антона Котякова 10 апреля было объявлено о начале этого процесса.

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Весьма значимым шагом стало планируемое Минтрудом завершение перехода к упрощенному процессу назначения выплат и социальных услуг через платформу "Госуслуги" или без подачи заявления к концу 2024 года.

Проект "Социальное казначейство", запущенный Минтрудом, представляет собой новый подход к предоставлению социальной помощи, обеспечивая гражданам быстрый и удобный доступ к необходимым выплатам и услугам. Например, для получения материнского капитала необходимо всего лишь зарегистрировать ребенка в органах ЗАГС, и сертификат поступит в личный кабинет на "Госуслугах" через семь дней. Этот подход уже позволил выдать более 3 миллионов сертификатов с 2020 года, сообщают Известия.

К концу 2024 года Минтруд планирует завершить переход к принципу "Социального казначейства" для всех федеральных мер поддержки. Это включает в себя не только выплаты, но и различные социальные услуги, такие как медико-социальная экспертиза. Внедрение электронного формата документооборота существенно сократило сроки проведения экспертизы до 10 дней, а для участников СВО — до трех суток.

В то время как российская безработица находится на рекордно низком уровне, ситуация в регионах, вступивших в состав России в 2022 году, требует особого внимания. Спрос на рабочие кадры в этих регионах высок, в особенности в сферах производства, строительства и транспорта. В ответ на это Минтруд развернул центры занятости, и более 87% обратившихся жителей Донбасса и Новороссии уже нашли работу. Кроме того, более 3 тысяч человек прошли переподготовку и также успешно трудоустроились.