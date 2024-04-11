Прабабушка рассказала, как можно восстановить антипригарное покрытие на старой сковородке: рабочий лайфхак из прошлого

Что делать, если испортили посуду с антипригарным покрытием?

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество Полезные советы

Сегодня мы обсудим, как можно вернуть антипригарное покрытие на старой сковородке при помощи волшебного лайфхака, который пришел к нам из прошлого века.

Фото: commons.wikimedia by FiveRings

Часто бывает, что даже у качественной посуды через некоторое время начинает стираться антипригарное покрытие, и еда начинает пригорать. Однако это не повод выбрасывать сковороду — мы знаем, как исправить эту проблему.

Для восстановления антипригарного покрытия вам потребуется: сковорода, соль, подсолнечное масло, бумажные салфетки. Первым шагом необходимо приготовить солевой раствор: на один стакан воды добавьте одну столовую ложку соли, тщательно размешивая, пока соль полностью не растворится.

Далее следует разогреть сковороду и вылить на нее приготовленный солевой раствор, довести до кипения, а затем дать выкипеть всей воде. После этого сковороду нужно тщательно промыть под проточной водой и просушить бумажными салфетками.

Последний этап — вновь разогреть сковороду, налить на нее подсолнечное масло так, чтобы слой был толщиной 0,5-1 см, и дать маслу раскалиться. Уменьшив огонь, оставьте сковороду томиться в течение 15 минут. После этого слейте лишнее масло и протрите сковороду.

Этот простой и эффективный способ, переданный нам из далекого прошлого, поможет вам вернуть жизнь вашей старой сковородке.

Пишите в комментариях о своем опыте использования этого способа.