Требует особого ухода: стало известно, как отмыть казан от нагара, жира и ржавчины

Эксперты рассказали, как эффективно отмыть казан в домашних условиях

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество Полезные советы

Чугунная посуда — это не только надежное кухонное приспособление, но и верный спутник для приготовления различных блюд. Однако чтобы чугунный казан служил долго и безупречно, необходимо правильно ухаживать за ним.

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Первым шагом после покупки нового чугунного казана является его прокаливание с солью. Для этого необходимо насыпать поваренную соль на дно посуды, нагреть ее на плите и затем протереть чугунную поверхность. После этого следует промыть казан в теплой воде с содой или моющим средством.

Для удаления жира рекомендуется использовать горячую воду с моющим средством или смесью горчицы или соды. Важно избегать применения обычного мыла, так как оно может повредить защитный слой на поверхности казана. После тщательной очистки рекомендуется промыть чугунный казан и дать ему высохнуть.

Что касается удаления нагара, то здесь можно воспользоваться несколькими методами. Один из них — обработка чугунного казана высокой температурой. Для этого необходимо нагреть посуду и затем аккуратно удалить нагар мягкой щеткой. Другой способ — использование соды и уксуса для химической реакции. Этот метод помогает избавиться от стойкого нагара, который трудно удалить обычными способами.

Для правильного ухода за чугунным казаном рекомендуется моментально удалять остатки пищи, не допускать пересыхания посуды, использовать мягкие моющие средства и следить за состоянием посуды после каждого использования.