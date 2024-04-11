Сталкивались лично или видели у других: россияне рассказали о домашнем насилии в своей жизни

Онлайн-кинотеатр KION и благотворительный сервис VK Добро провели совместный онлайн-опрос, посвященный проблеме домашнего насилия, с участием 2000 интернет-пользователей.
Опрос был организован в связи с выходом нового сериала "Обоюдное согласие". Россиян спрашивали о необходимости освещения этой темы в кино.
Почти треть респондентов (30%) заявили, что лично сталкивались с домашним насилием (35% женщин и 25% мужчин), и около 40% сообщили о случаях в семьях знакомых. Более 70% согласны с тем, что причина насилия в семье может зависеть от обстоятельств, признавая и агрессора, и жертву. Основной формой насилия большинство называют избиение (90%), однако женщины чаще мужчин упоминают и другие формы, такие как психологическое, сексуальное и экономическое насилие, сообщают "Вести Подмосковья".
Относительно 25% опрошенных заявили, что интересуются и регулярно смотрят контент на тему насилия. Остальные не склонны к просмотру по разным причинам, включая опасения по поводу возможного влияния на поведение, а также убеждение в том, что это может способствовать росту агрессии (60%).
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.