Эксперт Сергей Сергеев рекомендует в случае преждевременного отключения тепла жаловаться в управляющую компанию

Если батареи стали холодными раньше времени — что делать? Советы эксперта Сергея Сергеева

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество Практика Как отстоять права

Pravda.Ru поговорила с экспертом по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергеем Сергеевым о сезоне отключения тепла и адресах, куда можно направить жалобу на неправомерное отключение батарей.

Фото: Unsplash by Dominik Kuhn is licensed under CC0

5 дней не меньше восьми градусов выше нуля, по закону, эти цифры — главный критерий для отключения тепла после холодного сезона. И два-три солнечных, по-летнему тёплых дня, не повод спешить перекрыть задвижку теплу, считает специалист.

"Были случаи в том году, когда отключали поспешно, потом было холодно опять. Будут ждать, я думаю. Люди не спешат в ресурсно-снабжающих организациях отключать подачу теплоносителя до последнего, пока не будут уверены, что температура точно не упадет. Теоретически, конечно, они могут принять такое решение на свой страх и риск. Но, нормативными документами это не предусмотрено. Поэтому лучше пару дней с открытыми окнами пожить", — считает эксперт.

Сергей Сергеев признаёт, что апрель — обманчивый месяц, 20-градусную жару может сменить ледяной холод. Если в квартире без батарей стало морозно — жалуйтесь в свою УК, советует спикер.

"Здесь все зависит от нормативной температуры воздуха в помещении. Если она будет ниже 18 градусов, можно обратиться в управляющую компанию с требованием, чтобы она обеспечила каким-то образом нормативную температуру в жилом помещении. Управляющая компания уже должна будет обратиться в ресурсно-снабжающую организацию и уточнить, возможна ли подача теплоносителя, чтобы попробовать как-то урегулировать эту ситуацию", — называет алгоритм действий эксперт.