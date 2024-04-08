"Помнят руки-то!": пенсионер-крановщик из Казахстана спас родной город от затопления

В Казахстане пенсионер-крановщик помог спасти город Актобе, открыв заклинивший затвор водохранилища

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Шынгыстау Абдиев, пенсионер-крановщик, с 36-летним стажем работы на Актюбинском водохранилище, проявил свои профессиональные качества и заботу о родном городе в критический момент, сообщает EADaily.

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Когда в марте текущего года город столкнулся с возможностью затопления из-за угрожающего уровня воды, организации водного хозяйства пришлось принимать экстренные меры. В ситуации, когда сброс воды оказался необходим, но второй затвор на плотине не мог быть открыт из-за неисправности крана, Шынгыстау был призван на помощь.

Благодаря его мастерству и оперативности в устранении неполадок, затвор был открыт вовремя, что позволило сбросить воду и предотвратить потенциальное затопление города. Его решительные действия и опыт спасли город от катастрофы.

Шынгыстау был приглашен обратно на работу, и сейчас он снова активно участвует в работе на водохранилище. Его опыт и навыки стали ценным ресурсом для обучения и вдохновения молодых коллег.