Шынгыстау Абдиев, пенсионер-крановщик, с 36-летним стажем работы на Актюбинском водохранилище, проявил свои профессиональные качества и заботу о родном городе в критический момент, сообщает EADaily.
Когда в марте текущего года город столкнулся с возможностью затопления из-за угрожающего уровня воды, организации водного хозяйства пришлось принимать экстренные меры. В ситуации, когда сброс воды оказался необходим, но второй затвор на плотине не мог быть открыт из-за неисправности крана, Шынгыстау был призван на помощь.
Благодаря его мастерству и оперативности в устранении неполадок, затвор был открыт вовремя, что позволило сбросить воду и предотвратить потенциальное затопление города. Его решительные действия и опыт спасли город от катастрофы.
Шынгыстау был приглашен обратно на работу, и сейчас он снова активно участвует в работе на водохранилище. Его опыт и навыки стали ценным ресурсом для обучения и вдохновения молодых коллег.
Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.