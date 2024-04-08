Папа Римский Франциск выступил против абортов, суррогатного материнства и смены пола

Reuters: Папа Римский выступил против смены пола и гендерной теории

Папа Римский Франциск заявил, что он против смены пола, абортов, гендерной теории и суррогатного материнства. Об этом пишет Reuters.

Фото: flickr.com by Long Thiên is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее он говорил, что гомосексуализм — грех, но не преступление. Понтифик призвал всех католических епископов "проявлять милосердие" к представителям ЛГБТК-сообщества*.

Кардинал Виктор Мануэль Фернандес же сообщил, что Ватикан является противником криминализации гомосексуализма, которая имеет место в разных государствах. Кроме того, в Италии, по словам Фернандеса, против дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

* - международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России.