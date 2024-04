Папа Римский Франциск выступил против абортов, суррогатного материнства и смены пола

Папа Римский Франциск заявил, что он против смены пола, абортов, гендерной теории и суррогатного материнства. Об этом пишет Reuters.

Фото: flickr.com by Long Thiên is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic