Папа Римский Франциск выступил против абортов, суррогатного материнства и смены пола

Папа Римский Франциск заявил, что он против смены пола, абортов, гендерной теории и суррогатного материнства. Об этом пишет Reuters.
Ранее он говорил, что гомосексуализм — грех, но не преступление. Понтифик призвал всех католических епископов "проявлять милосердие" к представителям ЛГБТК-сообщества*.
Кардинал Виктор Мануэль Фернандес же сообщил, что Ватикан является противником криминализации гомосексуализма, которая имеет место в разных государствах. Кроме того, в Италии, по словам Фернандеса, против дискриминации по признаку сексуальной ориентации.
* - международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России.
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