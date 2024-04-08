Прежние правила воспитания детей устарели: в Британии опровергли старые убеждения о развитии ребенка

Министр здравоохранения Великобритании Аткинс заявила о важности нежного воспитания детей

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр здравоохранения Великобритании Виктория Аткинс выступила против традиционных методов воспитания детей, ратуя за более заботливый подход, в котором на первом месте стоят объятия и эмоциональная поддержка, а не то, что обычно называют "жесткой любовью".

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Аткинс опровергает давние убеждения о том, что чрезмерная физическая привязанность, например объятия, может привести к цепкости у детей, или о том, что предоставление младенцам возможности самоуспокоиться с помощью плача полезно для их развития.

Проведенный опрос показал, что значительное число родителей считают, что в первые годы жизни ребенка они получали бесполезные советы, которые приводили к чувству вины и неуверенности. Многие сообщили, что им советовали придерживаться устаревших практик, таких как разрешение младенцам "выплакаться" или ограничение физической привязанности.

Для решения этих проблем в Британии проводится кампания стоимостью 300 миллионов фунтов стерлингов, которая включает в себя планы по созданию 400 семейных центров по всей стране, обеспечивающих доступную поддержку и ресурсы для родителей. Эти центры будут предлагать рекомендации молодым родителям и служить местом для обмена опытом и получения советов от других людей, сталкивающихся с подобными проблемами.