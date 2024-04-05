В МИД РФ предложили создать санитарный коридор для защиты гражданских объектов

Мирошкин: только создание санитарного коридора, способного отодвинуть ВСУ от границы С РФ, обезопасит гражданские объекты

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Создание буферной зоны, которая дистанцирует украинские военные подразделения от рубежей Российской Федерации, является единственным способом защитить гражданские объекты России от атак украинских вооруженных сил.

Фото: Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Об этом сообщил специальный представитель Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

На пресс-конференции Мирошник отметил, что с начала 2024 года в результате украинских обстрелов пострадали 922 гражданских лица в российских регионах.

Он акцентировал внимание на том, что лишь санитарный коридор, отодвигающая неприятеля от российских населенных пунктов, может значительно повысить безопасность гражданских объектов от атак украинских военных формирований.

До этого глава Российского государства Владимир Путин заявлял, что если обстрелы с украинской территории по российским регионам не прекратятся, то будет поднят вопрос о создании на территории Украины буферной зоны, расстояние от которой до российских регионов будет недосягаемым для обстрелов.