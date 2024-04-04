Таджикская мафия на "Садоводе": как из трудовых мигрантов делают террористов

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Трудовые мигранты из Таджикистана, приезжающие в Россию не только окапываются на крупнейших рынках Москвы "Садоводе" и "Фудсити", но и получают государственные выплаты, источником которых являются налоги россиян.

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Более того, заправляющие рынками этнические мафии, известные связями с террористами и украинскими диверсантами, взращивают из приезжих преступников, совершающих теракты на территории нашей страны.

Для оформления российских пенсий, выходцы их Таджикистана привозят с собой в Россию свои семьи. Так мать одного из террористов, устроивших теракт в "Крокус Сити Холле" рассказала, что приехала в Москву с детьми именно ради этих денег. Также было установлено, что часть этих средств мигранты платят местной мафии.

В ряде российских СМИ уже появлялась информация о том, как таджикская и азербайджанские криминальные группировки сотрудничают с иностранными спецслужбами. Целью этого является совершение масштабных преступлений на территории нашей страны. Любой москвич знает, что приобрести на рынках можно все что угодно, поэтому очевидно, что и оружие для злодеяний представляется террористам там же, на "Садоводе" или "Фудсити".

Ранее глава СК РФ поручил столичным следователем провести проверку обоих рынков и взял ход расследование под личный контроль. Началом этому послужили тысячные обращения россиян с требованием очистить столицу от засилья этнического криминала.