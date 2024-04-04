Рособрнадзор опроверг информацию об использовании текста Светланы Алексиевич в экзамене по русскому языку

Рособрнадзор: информация об использовании текста Алексиевич не соответствует действительности

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Рособрнадзор опроверг информацию о том, что в ходе досрочного периода ЕГЭ по русскому языку в 2024 году использовались тексты белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

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Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила депутатский запрос, в котором указывалось, что среди текстов для написания сочинения был фрагмент произведения Алексиевич "Чернобыльская молитва". По мнению Останиной, произведения Алексиевич отличает ненависть к России, русской культуре и Белоруссии.

В Рособрнадзоре заявили, что данная информация не соответствует действительности. Ответственность за достоверность информации, размещаемой на частных тренировочных ресурсах, лежит на их владельцах и модераторах, а не на Рособрнадзоре и ФИПИ. Федеральный институт педагогических измерений провел анализ содержания популярных интернет-ресурсов и обнаружил на них тексты Алексиевич, которые использовались для заданий и методических разработок.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что к реальным текстам, использованным в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку досрочного периода 2024 года, были добавлены произведения, которых там нет, что расценивается как сознательная провокация. Ведомство призвало не доверять непроверенной информации и пользоваться только официальными источниками.