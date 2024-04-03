Варианты использования маткапитала будут расширены в России

Правительство России расширит варианты использования материнского капитала. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, которые цитируют РИА Новости, правительство нашей страны последовательно увеличивает варианты применения материнского капитала таким образом, чтобы он был максимально полезен большему количеству семей.
Отметим, что премьер-министр России выступает 3 апреля в Госдуме РФ с отчетом о работе правительства за прошлый год.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.