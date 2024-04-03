Варианты использования маткапитала будут расширены в России

Мишустин: варианты использования маткапитала будут расширены

0:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство России расширит варианты использования материнского капитала. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, которые цитируют РИА Новости, правительство нашей страны последовательно увеличивает варианты применения материнского капитала таким образом, чтобы он был максимально полезен большему количеству семей.

Отметим, что премьер-министр России выступает 3 апреля в Госдуме РФ с отчетом о работе правительства за прошлый год.