Доцента петербургского вуза Дмитрия Буракова задержали якобы за дискредитацию армии

Полиция задержала в Санкт-Петербурге сотрудника Университета путей сообщения, у которого на аватарке был флаг Украины

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

В Санкт-Петербурге сегодня, 2 апреля, полиция задержала доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Это произошло из-за аватарки в профиле в соцсети с гербом Украины и пацифистского высказывания, пишет "Фонтанка" со ссылкой на сотрудника университета.

По протоколу полиции, мужчина "размещал информационный материал: на месте изображения фото профиля изображение национального герба Р. Украина".

Дмитрий Бураков сообщил, как передает издание, что он проходит по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ".

Доцента могут наказать административным штрафом суммой от 30 до 50 тысяч рублей.