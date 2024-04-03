Доцента петербургского вуза Дмитрия Буракова задержали якобы за дискредитацию армии

В Санкт-Петербурге сегодня, 2 апреля, полиция задержала доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова.
Это произошло из-за аватарки в профиле в соцсети с гербом Украины и пацифистского высказывания, пишет "Фонтанка" со ссылкой на сотрудника университета.
По протоколу полиции, мужчина "размещал информационный материал: на месте изображения фото профиля изображение национального герба Р. Украина".
Дмитрий Бураков сообщил, как передает издание, что он проходит по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ".
Доцента могут наказать административным штрафом суммой от 30 до 50 тысяч рублей.
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