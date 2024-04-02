Крупнейшие сети, в том числе "Магнит" и "Пятерочку", проверит ФАС из-за цен на яйца

ФАС стала проверять магазины крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Федеральная антимонопольная служба начала проверки в магазинах крупнейших торговых сетей. Это произошло в связи с ценами на яйца.

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Рейды пройдут в том числе в магазинах "Магнит" и "Пятерочка".

"Служба продолжит анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке", — пишут РИА Новости со ссылкой на ведомство.

ФАС России в регионах нашей страны начала рейды в торговых сетях "Перекресток", "Дикси", "Магнит", "Пятерочка", "О"Кей", "Лента", "Метро", "Ашан" и других.