Крупнейшие сети, в том числе "Магнит" и "Пятерочку", проверит ФАС из-за цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба начала проверки в магазинах крупнейших торговых сетей. Это произошло в связи с ценами на яйца.
Рейды пройдут в том числе в магазинах "Магнит" и "Пятерочка".
"Служба продолжит анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке", — пишут РИА Новости со ссылкой на ведомство.
ФАС России в регионах нашей страны начала рейды в торговых сетях "Перекресток", "Дикси", "Магнит", "Пятерочка", "О"Кей", "Лента", "Метро", "Ашан" и других.
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