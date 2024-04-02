Вас только что "развели". Телефонные мошенники используют новую схему, сразу сознаваясь в обмане

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"Тинькофф": мошенники начали использовать гибридную схему обмана

1:31
Общество

Мошенники начали применять новую гибридную схему обмана граждан, сразу сознаваясь в обмане, рассказал РИА Новости представитель "Тинькофф".

"Тинькофф": мошенники начали использовать гибридную схему обмана
Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Преступники действуют в два этапа. Они звонят человеку, представляясь сотрудниками сотового оператора, и сообщают, что договор на услуги связи подходит к концу. Для его продления мошенники предлагают назвать код из СМС. После этого звонящий "сознаётся" жертве, что её обманули, чтобы запугать и обманом вынудить выполнять инструкции тех, кто позвонит позже. По рассказу мошенника, следующие звонящие представятся сотрудниками финмониторинга, портала "Госуслуги" или полиции. "Доброжелатели" рассказывают человеку, как "спасти" свои деньги — нужно перевести их на безопасный счёт. Разумеется, счёт принадлежит тем же мошенникам.

Представитель "Тинькофф" отметил, что количество обманов по такой гибридному сценарию выросло в 3,5 раза за последние несколько месяцев. Один из клиентов банка перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей.

Заместитель руководителя Центра экосистемной безопасности "Тинькофф" Олег Замиралов предупредил, что телефонные мошенники также часто просят человека установить на телефон программу удаленного доступа, которая позволяет им видеть, сколько у жертвы денег на счету, и отследить коды, которые отображаются на дисплее.

Ранее стало известно, как мошенники обманывают граждан, выдавая себя за представителей страховых компаний.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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