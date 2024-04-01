В Сочи ищут человека, который за 300 тысяч рублей в месяц будет улучшать вкусовые качества крабов, читая им стихи Пушкина

В Сочи ищут человека, который будет читать стихи Пушкина живым крабам за 300 тысяч рублей в месяц

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Игорная зона "Красная поляна", расположенная в Сочи, подала объявление о поиске необычного сотрудника. Он должен будет читать стихи Александра Пушкина живым крабам.

Фото: web.archive.org by Patrick Nouhailler's… is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Такая вакансия приурочена к приближающемуся 225-летию со дня рождения поэта. Чтец будет сам выбирать стихи, но они должны быть посвящены в большей степени любви и приключениям. Нежелательно читать крабам стихи о море, судьбе и фатализме.

Также чтец обязан собирать от шеф-повара информацию о том, как изменился вкус крабов после их приобщения к культуре.

От кандидата требуется аналогичный опыт работы от двух лет, высшее профильное образование и коммуникабельность.