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Галина Головченко встретилась с семьями участников СВО

1:28
Общество

Депутат ЗакСа Краснодарского края Галина Головченко встретилась с семьями военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Галина Головченко встретилась с семьями участников СВО
Фото: redstar.ru

В ходе чаепития участники встречи обсудили насущные вопросы, касающиеся мер поддержки, предусмотренных государством в отношении солдат и офицеров, защищающих нашу Родину и членов их семей. Галина Головченко рассказала о проекте благотворительного фонда "Поколение" — "Помощь семьям участников СВО "Поколение — Россия"", который направлен на оказание мер поддержки семьям участников СВО.

"Этот проект призван помочь близким родственникам наших военных найти взаимопонимание с единомышленниками и почувствовать поддержку общества. Участники проекта смогут обмениваться опытом, находить новых друзей, укреплять свои связи и участвовать в разнообразных мероприятиях для детей и взрослых: от развивающих занятий до помощи психологов и профессиональной переподготовки", — рассказала депутат.

В завершении чаепития участникам вручили памятные подарки. Галина Головченко является основателем и попечителем благотворительного фонда "Поколение", который активно оказывает поддержку беженцам и вынужденным переселенцам Донбасса, участникам СВО и их семьям. Кроме того, помощь предлагается и другим социально уязвимым категориям граждан — многодетным семьям, пожилым людям, инвалидам.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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