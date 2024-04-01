Галина Головченко встретилась с семьями участников СВО

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат ЗакСа Краснодарского края Галина Головченко встретилась с семьями военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Фото: redstar.ru

В ходе чаепития участники встречи обсудили насущные вопросы, касающиеся мер поддержки, предусмотренных государством в отношении солдат и офицеров, защищающих нашу Родину и членов их семей. Галина Головченко рассказала о проекте благотворительного фонда "Поколение" — "Помощь семьям участников СВО "Поколение — Россия"", который направлен на оказание мер поддержки семьям участников СВО.

"Этот проект призван помочь близким родственникам наших военных найти взаимопонимание с единомышленниками и почувствовать поддержку общества. Участники проекта смогут обмениваться опытом, находить новых друзей, укреплять свои связи и участвовать в разнообразных мероприятиях для детей и взрослых: от развивающих занятий до помощи психологов и профессиональной переподготовки", — рассказала депутат.

В завершении чаепития участникам вручили памятные подарки. Галина Головченко является основателем и попечителем благотворительного фонда "Поколение", который активно оказывает поддержку беженцам и вынужденным переселенцам Донбасса, участникам СВО и их семьям. Кроме того, помощь предлагается и другим социально уязвимым категориям граждан — многодетным семьям, пожилым людям, инвалидам.