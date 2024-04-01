Пожилой китаец расстроился из-за того, что у него не будет внуков, и втайне от жены завёл ребёнка от суррогатной матери

Пожилой китаец втайне от жены завёл ребёнка от суррогатной матери

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Пожилой китаец ждал, когда его 29-летняя дочь выйдет замуж и родит детей. Мужчина очень хотел нянчиться с внуками, но, узнав, что дочь не стремится к замужеству и материнству, он не отказался от своего желания и отправился в агентство по подбору суррогатных матерей.

Фото: https://vk.com/toyru by Магазин игрушек Toy.ru в vk.com is licensed under public domain

Китаец выкрал у жены её документы, чтобы оформить материнство на её имя, и выбрал суррогатную мать, которая выносила и родила здоровую девочку. В радостный для мужчины день биологическая мать приехала к нему домой вместе с младенцем, а позже вернулась с работы 53-летняя жена новоиспечённого отца.

Жена была в шоке от произошедшего. Она не понимает, как муж мог пойти на такой странный поступок, не посоветовавшись с ней, и собирается с ним развестись.

Дочь супругов пребывает в не меньшем недоумении и боится, что заботы по воспитанию ребёнка лягут на её плечи.