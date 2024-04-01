Пожилой китаец расстроился из-за того, что у него не будет внуков, и втайне от жены завёл ребёнка от суррогатной матери

Пожилой китаец ждал, когда его 29-летняя дочь выйдет замуж и родит детей. Мужчина очень хотел нянчиться с внуками, но, узнав, что дочь не стремится к замужеству и материнству, он не отказался от своего желания и отправился в агентство по подбору суррогатных матерей.
Китаец выкрал у жены её документы, чтобы оформить материнство на её имя, и выбрал суррогатную мать, которая выносила и родила здоровую девочку. В радостный для мужчины день биологическая мать приехала к нему домой вместе с младенцем, а позже вернулась с работы 53-летняя жена новоиспечённого отца.
Жена была в шоке от произошедшего. Она не понимает, как муж мог пойти на такой странный поступок, не посоветовавшись с ней, и собирается с ним развестись.
Дочь супругов пребывает в не меньшем недоумении и боится, что заботы по воспитанию ребёнка лягут на её плечи.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.