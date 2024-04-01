На этой неделе будет побит температурный рекорд апреля

Климатолог развеял миф о том, что лето 2024 году будет очень жарким

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Днем 3 апреля температура в столице поднимется до 21 градусов тепла, что значительно выше климатической нормы. О том, почему так происходит, рассказывает климатолог Владимир Клименко в комментарии для Pravda.Ru.

Фото: https://moscow.sm-news.ru/wp-content/uploads/2019/07/28/5_56b33fb61.jpg

Эксперт объяснил, что 70% превышения температуры климатической нормы – результат случайного стечения обстоятельств, а 30% обусловлено глобальными изменениями климата в Москве и центре Европейской России. "Температура воздуха действительно очень высокая, а в один из ближайших дней может быть установлен абсолютный максимум, - рассказал Владимир Клименко. - Но, по большей части, это все-таки результат случайного стечения обстоятельств. После нескольких жарких дней ожидается довольно существенное похолодание, на самом деле, это будет возвращение к климатической норме апреля", - пояснил климатолог.

Эксперт также рассказал, что климатическая норма для Москвы в апреле - ночью около 0 или даже чуть ниже 0, а днем – на уровне 8-10 градусов.

Климатолог не согласен с мнением других синоптиков о том, что в этом году нас ждет особенно жаркое лето.

"Я не ожидаю, что лето будет особенно жарким", - Владимир Клименко уверен, что температура воздуха летом точно не превысит рекордный уровень 2010 года.