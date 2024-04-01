Срок временного пребывания граждан других стран в России сократится

В России решили сократить до 90 дней за год срок временного пребывания иностранцев.
29 марта МВД РФ внесло в правительство проект соответствующего федерального закона.
Представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале о том, что в документе есть 9 правовых новелл, одна из которых об ограничении временного пребывания в нашей стране иностранцев не более 90 дней суммарно в течение года.
Ранее начальник столичного главка МВД Олег Баранов отметил, что в столице РФ в 2023 году полицейские выявила 224 тысячи нарушений миграционного законодательства.
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