Эксперт по безопасности назвал лучшее средство для самообороны: моментально деморализует

Эксперт по безопасности посоветовал эффективное средство для самообороны

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Эксперт по безопасности, инструктор по выживанию Михаил Макеев рассказал, какое средство лучше всего выбрать в целях самообороны.

Фото: unsplash.com by Biel Morro bielmb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Макеев рекомендует приобрести газовый перцовый баллончик. Он призвал носить это средство всем адекватным гражданам, в особенности женщинам.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала о фобиях, которые могут возникнуть на фоне теракта в "Крокусе".

Эксперт отмтеил, что плюсом баллончика является то, что он не может нанести существенный вред, но при этом очень эффективен для защиты.

"Он действует очень эффективно и моментально деморализует агрессивно настроенного оппонента и не способен причинить ему смертельного вреда, — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".