Эксперт по безопасности назвал лучшее средство для самообороны: моментально деморализует

Эксперт по безопасности, инструктор по выживанию Михаил Макеев рассказал, какое средство лучше всего выбрать в целях самообороны.
Макеев рекомендует приобрести газовый перцовый баллончик. Он призвал носить это средство всем адекватным гражданам, в особенности женщинам.
Ранее психолог Наталья Наумова рассказала о фобиях, которые могут возникнуть на фоне теракта в "Крокусе".
Эксперт отмтеил, что плюсом баллончика является то, что он не может нанести существенный вред, но при этом очень эффективен для защиты.
"Он действует очень эффективно и моментально деморализует агрессивно настроенного оппонента и не способен причинить ему смертельного вреда, — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".