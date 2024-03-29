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Студенты и выпускники нарасхват: на российском рынке труда вырос спрос на молодых сотрудников

Известия: на рынке труда России вырос спрос на молодых специалистов

2:05
Общество

С начала текущего года рынок труда стал более благоприятным для молодых сотрудников, особенно для подростков от 14 лет и выпускников без опыта работы.

Известия: на рынке труда России вырос спрос на молодых специалистов
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Количество вакансий, доступных для этой категории работников, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущими годами. Этот рост предложений сопровождается также увеличением уровня заработной платы на 41%.

Спрос на молодых специалистов охватывает практически все отрасли экономики, включая промышленность, строительство, недвижимость и продажи. Вакансии для молодежи находятся как в крупных городах, так и в регионах, что делает доступ к ним более равномерным.

Наиболее востребованные должности для молодых кандидатов включают работу курьером, промоутером, продавцом и кассиром. Эти позиции часто требуют минимальных навыков и опыта, что делает их привлекательными для начинающих специалистов, сообщают Известия.

По мнению экспертов, увеличение спроса на молодых работников связано с кадровым дефицитом во многих отраслях. В такой ситуации многие компании готовы обучать будущих сотрудников непосредственно на рабочем месте, начиная с школьного возраста.

Кроме того, стажировка и трудоустройство для студентов становятся все более доступными. Более трети работодателей готовы предложить стажировку, а почти столько же — рассмотреть возможность трудоустройства для студентов.

Технические и инженерные специальности остаются наиболее востребованными, однако также растет интерес к педагогическим и медицинским работникам. Большое количество вакансий сохраняется в сферах транспорта, логистики, продаж и обслуживания.

Важно отметить, что зарплаты для начинающих специалистов и студентов также растут. Средняя заработная плата может достигать 76 тыс. рублей, а для кандидатов с высшим образованием без опыта работы — до 100-180 тыс. рублей. Это делает рынок труда более привлекательным для молодежи, которая ищет возможности начать свою карьеру и приобрести опыт работы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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