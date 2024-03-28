Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ потеряли уже пятый танк Abrams в зоне боёв
Врачи рассказали, каких паразитов переносит кошка
Секреты выращивания рассады огурцов
Пять секретов красивой кожи от косметолога Виктории Бекхэм
СПбМТСБ: расширение торговых возможностей на бирже — логистика и страхование
Посадите в саду неприхотливый клематис
Стало известно, что не любит рассада огурцов
Журнал "За рулем" провел анализ российского рынка моторных масел
Психиатр Нурисламов: террористы из "Крокуса" могли употребить боевые наркотические вещества
Telegram активно сотрудничает с правоохранительными органами

Депутат Метелев: Telegram оперативно реагирует на информацию о запрещённом контенте

1:36
Общество

Депутат Госдумы Артём Метелев — глава комитета по молодёжной политике в интервью RTVI заявил, что у законодателей нет никаких претензий к мессенджеру Telegram в связи с вербовкой террористов через его каналы.

Депутат Метелев: Telegram оперативно реагирует на информацию о запрещённом контенте
Фото: flickr.com by Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Метелев отмечает, что администрация мессенджера активно блокирует запрещённый контент как по запросам правоохранителей, так и по запросам молодёжных объединений.

"И администрация Telegram, и сам Павел Дуров всегда очень быстро реагируют — мы это видим просто — на происшествия, сотрудничают с правоохранительными органами, в том числе блокируют запрещенный контент".

Действительно, если в начале 2020 года мессенджер Telegram сам находился под блокировкой Роскомнадзора и для его использования необходимо было использовать сервисы VPN, то к началу 2022 года мессенджер был полностью легализован и активно использовался даже чиновниками.

Артём Метелев полагает, что лояльность руководства Telegram даже более удобна для отслеживания террористического контента, которому не требуется использование зарубежных мессенджеров.

"Ну, не в Telegram террористы бы вербовали [наемников], вербовали они бы в WhatsApp или где-то еще. Здесь надо работать над профилактикой, над алгоритмами, я уверен, что спецслужбы этим занимаются."

Мессенджер Telegram пользуется большой популярностью у молодёжи, потому его депутат его и защищает. Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том же, что если мессенджер будет активно блокировать контент от террористов, то вопросов к нему не будет.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря

Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".

Полынь может быть очень полезна в саду
Музыкальный критик Соседов считает возможным попадание Пугачёвой в реестр иноагентов
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Названы регионы, которые больше всего пострадают от аномальной жары в 2024 году
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Суда новой Днепровской флотилии должны стать уничтожителями вражеских брандеров Виктор Пахомов Путин предупредил Румынию и Польшу, которые приютят на своих аэродромах украинские F-16 Любовь Степушова До Харькова долетели первые управляемые бомбы, в Бердычах уничтожен ещё один "Абрамс" Дмитрий Плотников
Фанатка "Пикника" рассказала о своих опасениях по поводу посещения концерта группы в Петербурге 27 марта
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Почему каждый водитель должен знать о ручном режиме в автомате: жизненно важная информация
Почему каждый водитель должен знать о ручном режиме в автомате: жизненно важная информация
Последние материалы
Секреты выращивания рассады огурцов
Пять секретов красивой кожи от косметолога Виктории Бекхэм
СПбМТСБ: расширение торговых возможностей на бирже — логистика и страхование
Суда новой Днепровской флотилии должны стать уничтожителями вражеских брандеров
Посадите в саду неприхотливый клематис
Стало известно, что не любит рассада огурцов
В России всегда есть куда поехать отдохнуть и поправить здоровье 
Журнал "За рулем" провел анализ российского рынка моторных масел
Психиатр Нурисламов: террористы из "Крокуса" могли употребить боевые наркотические вещества
Как правильно мыть авто на мойке самообслуживания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников