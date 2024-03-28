Telegram активно сотрудничает с правоохранительными органами

Депутат Госдумы Артём Метелев — глава комитета по молодёжной политике в интервью RTVI заявил, что у законодателей нет никаких претензий к мессенджеру Telegram в связи с вербовкой террористов через его каналы.
Метелев отмечает, что администрация мессенджера активно блокирует запрещённый контент как по запросам правоохранителей, так и по запросам молодёжных объединений.
"И администрация Telegram, и сам Павел Дуров всегда очень быстро реагируют — мы это видим просто — на происшествия, сотрудничают с правоохранительными органами, в том числе блокируют запрещенный контент".
Действительно, если в начале 2020 года мессенджер Telegram сам находился под блокировкой Роскомнадзора и для его использования необходимо было использовать сервисы VPN, то к началу 2022 года мессенджер был полностью легализован и активно использовался даже чиновниками.
Артём Метелев полагает, что лояльность руководства Telegram даже более удобна для отслеживания террористического контента, которому не требуется использование зарубежных мессенджеров.
"Ну, не в Telegram террористы бы вербовали [наемников], вербовали они бы в WhatsApp или где-то еще. Здесь надо работать над профилактикой, над алгоритмами, я уверен, что спецслужбы этим занимаются."
Мессенджер Telegram пользуется большой популярностью у молодёжи, потому его депутат его и защищает. Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том же, что если мессенджер будет активно блокировать контент от террористов, то вопросов к нему не будет.
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