Telegram активно сотрудничает с правоохранительными органами

Депутат Метелев: Telegram оперативно реагирует на информацию о запрещённом контенте

1:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы Артём Метелев — глава комитета по молодёжной политике в интервью RTVI заявил, что у законодателей нет никаких претензий к мессенджеру Telegram в связи с вербовкой террористов через его каналы.

Фото: flickr.com by Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Метелев отмечает, что администрация мессенджера активно блокирует запрещённый контент как по запросам правоохранителей, так и по запросам молодёжных объединений.

"И администрация Telegram, и сам Павел Дуров всегда очень быстро реагируют — мы это видим просто — на происшествия, сотрудничают с правоохранительными органами, в том числе блокируют запрещенный контент".

Действительно, если в начале 2020 года мессенджер Telegram сам находился под блокировкой Роскомнадзора и для его использования необходимо было использовать сервисы VPN, то к началу 2022 года мессенджер был полностью легализован и активно использовался даже чиновниками.

Артём Метелев полагает, что лояльность руководства Telegram даже более удобна для отслеживания террористического контента, которому не требуется использование зарубежных мессенджеров.

"Ну, не в Telegram террористы бы вербовали [наемников], вербовали они бы в WhatsApp или где-то еще. Здесь надо работать над профилактикой, над алгоритмами, я уверен, что спецслужбы этим занимаются."

Мессенджер Telegram пользуется большой популярностью у молодёжи, потому его депутат его и защищает. Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том же, что если мессенджер будет активно блокировать контент от террористов, то вопросов к нему не будет.