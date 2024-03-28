В Telegram-канале Пенсионного фонда Украины появилось откровенное фото

В Telegram-канале Пенсионного фонда Украины в ночь на 28 марта было опубликовано слишком откровенное для организации фото. Его быстро удалили, однако подписчики канала успели сделать скриншоты.
Сами же сотрудники пенсионного фонда объясняют появление странной публикации тем, что какие-то недоброжелатели хотели им "насолить" и выбрали вот такой способ для "дискредитации работы" фонда.
Портал "RT на русском" пишет, что на фото, которой было выложено в канале, девушка демонстрирует своё нижнее бельё.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".