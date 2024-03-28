В Telegram-канале Пенсионного фонда Украины появилось откровенное фото

Пенсионный фонд Украины опубликовал в Telegram-канале фото полуобнажённой девушки

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

В Telegram-канале Пенсионного фонда Украины в ночь на 28 марта было опубликовано слишком откровенное для организации фото. Его быстро удалили, однако подписчики канала успели сделать скриншоты.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla alejandroescamilla is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сами же сотрудники пенсионного фонда объясняют появление странной публикации тем, что какие-то недоброжелатели хотели им "насолить" и выбрали вот такой способ для "дискредитации работы" фонда.

Портал "RT на русском" пишет, что на фото, которой было выложено в канале, девушка демонстрирует своё нижнее бельё.