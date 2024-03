Развод или примирение: в России появятся новые помещения в ЗАГСах для консультаций с психологами

В ЗАГСах планируют выделить специальные помещения, где супружеские пары смогут вести диалог с психологами.

