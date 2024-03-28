Развод или примирение: в России появятся новые помещения в ЗАГСах для консультаций с психологами

Для пар, находящихся на грани развода, могут создать "комнаты примирения"

В ЗАГСах планируют выделить специальные помещения, где супружеские пары смогут вести диалог с психологами.

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В России планируют сделать доступными бесплатные консультации психологов и медиаторов для пар, задумывающихся о разводе, сообщает Петербург2.

Идею о создании "комнат для примирения" направили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, которая отметила, что такая практика уже функционирует в некоторых регионах страны. Например, в Татарстане семьи на пороге развода могут пользоваться подобными помещениями с 2016 года.

Эта практика показала свою эффективность: сеансы и медитации со специалистами помогли сохранить брак до 50% случаев. В связи с этим в Госдуме проявили интерес к значимости и оправданности данной инициативы с целью распространения подобной практики на всей территории России.