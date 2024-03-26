В современном мире защита личной жизни и конфиденциальности становится все более актуальной задачей. Один из наиболее распространенных способов нарушения приватности — это прослушка и слежка за мобильными устройствами.
Однако существуют способы самостоятельно проверить свой телефон на наличие подобных проблем и принять меры для их предотвращения.
Один из признаков возможной прослушки — внезапный нагрев устройства и быстрая разрядка батареи. Также следует обратить внимание на возможное появление странных помех во время разговора или необычные звуки в режиме ожидания соединения.
Переадресация звонков на незнакомые номера, автоматическая перезагрузка устройства без вашего вмешательства, а также ошибки или глюки в работе операционной системы также могут свидетельствовать о присутствии прослушки.
Для проверки наличия переадресации звонков можно использовать комбинацию *#21#, после чего нажать "Вызов" и проверить информацию на дисплее.
Аналогично, комбинация *#62# и нажатие "Вызов" позволит узнать, на какой номер направлена переадресация звонков. Важно отметить, что в большинстве случаев для выявления прослушки необходимо обнаружить несколько признаков сразу, поскольку отдельные симптомы могут быть вызваны иной причиной.
Забота о безопасности и конфиденциальности своей информации является важным аспектом использования мобильных устройств. Проведение периодической проверки на прослушку и слежку поможет вовремя выявить возможные проблемы и обезопасить себя от нежелательного вмешательства в личное пространство.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.