Признаки прослушки телефон. Кто и что слушают и как это проверить?

Your browser does not support the audio element.

В современном мире защита личной жизни и конфиденциальности становится все более актуальной задачей. Один из наиболее распространенных способов нарушения приватности — это прослушка и слежка за мобильными устройствами.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0