Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видеозапись задержания и проведения обысков у предполагаемых членов организованной преступной группировки (ОПГ), которым предъявляются обвинения в захвате месторождения на территории Ставропольского края и незаконном извлечении природного газа.
В рамках операции было проведено 17 обысков на территории Московского региона и Ставропольского края. В опубликованном видеоматериале запечатлён момент входа сотрудников правоохранительных органов в кабинет одного из чиновников. По предположениям, на видео изображен директор департамента Министерства экономического развития Российской Федерации Игорь Храновский.
Далее в ролике демонстрируются роскошные резиденции, ювелирные изделия, крупные суммы денег, включая американские доллары. Также на видео запечатлены роскошные автомобили, среди которых представлены модели Bentley, Mercedes-Benz и Lexus, сообщает издательство newstracker.ru.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.