ФСБ раскрыла результаты обысков, проведённых у чиновников Минэкономразвития в ходе расследования дела о рейдерстве на Ставрополье

ФСБ обнародовала обыски у чиновников из Московского региона и Ставропольского края

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видеозапись задержания и проведения обысков у предполагаемых членов организованной преступной группировки (ОПГ), которым предъявляются обвинения в захвате месторождения на территории Ставропольского края и незаконном извлечении природного газа.

Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В рамках операции было проведено 17 обысков на территории Московского региона и Ставропольского края. В опубликованном видеоматериале запечатлён момент входа сотрудников правоохранительных органов в кабинет одного из чиновников. По предположениям, на видео изображен директор департамента Министерства экономического развития Российской Федерации Игорь Храновский.

Далее в ролике демонстрируются роскошные резиденции, ювелирные изделия, крупные суммы денег, включая американские доллары. Также на видео запечатлены роскошные автомобили, среди которых представлены модели Bentley, Mercedes-Benz и Lexus, сообщает издательство newstracker.ru.