Откровения опроса: почему россияне предпочитают платить за услуги, чем просить помощи у друзей

Исследование: мужчины чаще тратятся на услуги по дому, а женщины — на образование и творчество

1:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперты НИУ ВШЭ регулярно проводят опрос под названием "Экономическое поведение домашних хозяйств", который уже прошел три этапа и включил более 18 тысяч россиян. По последним данным, выяснилось, что 96% россиян самостоятельно занимаются уборкой, готовкой, выбором одежды, покупкой продуктов, стиркой и глажкой вещей.

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В сферах досуга и заботы наиболее распространенными занятиями, которые россияне выполняют без посторонней помощи, являются присмотр за детьми (91%), занятия спортом (90%), уход за родственниками (87%) и занятия для поддержания психического здоровья (84%).

Из тех, кто нуждается в помощи, 23,5% обращаются за ней к родственникам и друзьям. 9,5% просили помочь с присмотром за детьми. По 8% обращались за помощью к родным и друзьям для ремонта жилья и пассажирских перевозок, а также по 7% для починки бытовой техники и мебели, а также для организации творческих занятий для детей.

Самыми востребованными платными услугами стали те, для выполнения которых необходимы специализированные навыки: ремонт автомобилей (48%), пошив и ремонт одежды/обуви (44%), обслуживание и ремонт бытовой техники/мебели (43%), а также пассажирские перевозки и перевозка вещей (41,5%). 66% также оплачивают услуги по уходу за собой.

По данным НИУ ВШЭ, наиболее распространенной моделью потребительского поведения стало сочетание самостоятельного выполнения домашних дел и приобретения услуг без обращения за помощью к родным и друзьям (57,2%), сообщает "Вести Подмосковья".