Дмитрий Песков назвал подонками радующихся теракту в "Крокус Сити Холле"

Дмитрий Песков назвал подонками тех, кто радуется теракту в Подмосковье

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подонками тех, кто злорадствует по поводу теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", произошедшем 22 марта.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Действительно теракт помимо всенародного осуждения и скорби стал поводом для ряда украинских деятелей и даже российских де-юре граждан поводом для насмешек и злословия. Один деятель на Украине сказал, что "русские каждый день столько же убивают людей у нас, сколько мы убили у них". Потом, правда, он поправил фразу, но смысл уже все поняли.

Другой деятель, уже в России, стал ёрничать по поводу того, что террористы атаковали "Крокус".а не Кремль. Его уже задержали при попытке бегства за границу.

Согласно российскому законодательству действия, предполагающие одобрение терактов, подпадают под ст.205 УК РФ "Оправдание терроризма".