"Ему такое же место в тюрьме". Стримерша разрыдалась в прямом эфире из-за "жестокости" спецназа по отношению к террористам

Стример пожалела "безухого" террориста и пригрозила спецназовцам тюрьмой

Стример по имени Надя в прямом эфире разрыдалась от жалости к террористу из "Крокуса" с отрезанным кончиком уха и обвинила сотрудников спецназа в жестокости, сообщает "Московский Комсомолец".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Ранее в сети распространились кадры задержания террористов, которые не успели скрыться на Украине. На видео один из силовиков отрезает кусок уха задержанному таджику и засовывает ему в рот.

Надя рассказала подписчикам, что ее шокировала жестокость, с которой спецназовцы обращались с пойманным террористом.

"Я потом бы сама уши… всем, кто это сделал. Это очень жёстко, ребятки, очень. Людей убили, да, но… Я понимаю, да… Но вот этот человек, который… ухо вот этому террористу и даже не моргнул, ему такое же место в тюрьме", — заявила стример.

Военный эксперт Антон Щепетнов, комментируя видео, предположил, что контент был снят не на эмоциях, а для профилактики терактов в определённых группах риска, среди которых противник может вербовать преступников.

"Во-первых, все увидят, что со зверями на зверином разговаривают, и самое главное для имиджа — ни фига себе русские — пообещали мочить в сортире, смотри, мочат прямо вот тут, прямо на месте", — заявил он изданию "Новости Волгограда".

Анонимный эксперт "МК" в свою очередь пояснил, что подобные методы допроса используются, чтобы оперативно получить информацию и разговорить исламских фанатиков и других преступников.

"В таких ситуациях, поверьте, не до гражданских прав террористов и тем более сантиментов", — сказал он.

Ранее эксперт по международному праву рассказал, почему террористам из "Крокуса" не грозит смертная казнь.