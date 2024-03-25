Госдума намерена пересмотреть правила охраны торговых центров

В Госдуме предложили обязать ЧОП обеспечить вооруженную охрану объектов после теракта в "Крокусе"

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выступил с инициативой пересмотра правил охраны ТРЦ в сторону их ужесточения и усиления их безопасности. Предложение было вызвано очевидным пробелом в законодательстве, чем воспользовались террористы, атаковавшие ТРЦ "Крокус Сити Холл" в Красногорске и убившие более 130 человек.

Фото: Калужские новости

Как было установлено в ходе следствия, террористы моментально пристрелили охранников, при которых не имелось никакого вооружения, в том числе и спецсредств. Самих охранников специалисты по безопасности считают винить бессмысленным, поскольку эффект внезапности, наличие автоматического стрелкового оружия у нападавших просто не оставляли им шансов. Частные охранные организации (ЧОО) по закону могут иметь стрелковое оружие, но охранники не обязаны иметь его при себе во время дежурств на объектах. Теперь планируется обязать их нести дежурство, имея при себе стрелковое вооружение постоянно.

"Считаю правильным — изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности". — заявил Александр Хинштейн.

Однако теперь встаёт вопрос компетенций, поскольку на практике часто охранники не имеют достаточного опыта и морально-психологических компетенций для использования боевого оружия.