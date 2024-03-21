МЧС в Волгограде приступило к использованию дронов для наблюдения за пожарами

Пресс-служба Главное управление МЧС России по Волгоградской области в своем Telegram-канале сообщила о запуске дронов для съемки пожароопасных мест в Волгограде.
"Сохраняем спокойствие! Сегодня, 21 марта, специалисты беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Волгоградской области совершают полеты на беспилотных воздушных судах вертолетного типа с целью проведения аэрофотосъемки мест наиболее подверженных угрозе пожаров", — сообщает ГУ МЧС.
Замечено, что запуск дронов является спланированным, а также был ранее согласован с оперативным штабом. Рейсы будут осуществляться над Красноармейским, Советским, Ворошиловским и Тракторозаводским районах города Волгограда. 31 декабря 2022 года власти Волгоградской области запретили использование беспилотных летательных аппаратов на территории данного региона.
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