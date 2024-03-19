Путин дал указание организовать национальный центр для хранения генетических ресурсов животных в сельском хозяйстве

Указ о создании национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных был подписан президентом России Владимиром Путиным. Данный документ опубликован на официальном ресурсе для юридической информации.
Согласно документу, решение было принято с целью содействия научно-технологическому развитию Российской Федерации и решения широкого спектра задач по ускоренному развитию генетических технологий.
Федеральный исследовательский центр животноводства имени академика Л. К. Эрнста станет основой для создания нового центра.
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