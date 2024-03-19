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Путин дал указание организовать национальный центр для хранения генетических ресурсов животных в сельском хозяйстве

По приказу Путина будет учрежден национальный центр генетических запасов животных для сельского хозяйства

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Общество

Указ о создании национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных был подписан президентом России Владимиром Путиным. Данный документ опубликован на официальном ресурсе для юридической информации.

По приказу Путина будет учрежден национальный центр генетических запасов животных для сельского хозяйства
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Согласно документу, решение было принято с целью содействия научно-технологическому развитию Российской Федерации и решения широкого спектра задач по ускоренному развитию генетических технологий.

Федеральный исследовательский центр животноводства имени академика Л. К. Эрнста станет основой для создания нового центра.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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