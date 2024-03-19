Председатель Комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская прокомментировала внедрение в школьную программу современных патриотических исполнителей. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.
"Для начала включите побольше Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Рахманинова, Шостаковича, Свиридова… Полезнее будет", — написала политик.
Ранее Минпросвещения России одобрило идею о включении в учебную программу школьников треков исполнителей: "Любэ", Олега Газманова, Ярослава Дронова (Shaman) и других.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.