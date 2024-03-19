Елена Ямпольская прокомментировала внедрение в школьную программу современных патриотических исполнителей

Елена Ямпольская высказала мнение об идее включения в школьную программу Shaman и "Любэ"

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель Комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская прокомментировала внедрение в школьную программу современных патриотических исполнителей. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

Фото: flickr.com by BarbaraLN is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

"Для начала включите побольше Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Рахманинова, Шостаковича, Свиридова… Полезнее будет", — написала политик.

Ранее Минпросвещения России одобрило идею о включении в учебную программу школьников треков исполнителей: "Любэ", Олега Газманова, Ярослава Дронова (Shaman) и других.