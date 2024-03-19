В Госдуме рассказали об электронных повестках в этот призыв: будут рассылаться вместе с бумажными

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Депутат Картаполов: рассылка цифровых повесток пройдёт в тестовом режиме

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Общество

Рассылка цифровых повесток в весенний призыв 2024 года пройдёт в тестовом режиме, сообщил РИА Новости председатель комитета по обороне Андрей Картаполов во вторник.

Депутат Картаполов: рассылка цифровых повесток пройдёт в тестовом режиме
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

"Их осенью рассылали в тестовом режиме и сейчас продолжат рассылать в том же режиме. Основная повестка бумажная. Пока не заработает реестр военнообязанных, это тестовый характер носит, рассылка электронных повесток", — пояснил он.

По словам народного избранника, предстоит отладить процесс: "Их надо рассылать, чтобы проверять, доходят, не доходят, как они доходят и так далее".

Ранее юрист Василий Воробьёв предупредил, что электронная повестка обладает той же юридической силой, что и обычная.

Весенний призыв в России пройдёт с 1 апреля по 15 июля.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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