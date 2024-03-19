Что не нужно делать женщинам на первом свидании, чтобы не отпугнуть мужчину, объяснила психолог

Психолог, специалист по психосоматике Карина Чен перечислила типичные женские ошибки на первом свидании.
Специалист посоветовала женщина не уделять много времени на свидании своему телефону — звонкам, соцсетяи и перепискам. Призвала она воздержаться и от обсуждения бывших партнёров. Не стоит негативно отзываться об окружающих и раскрывать свои секреты в беседе с потенциальным возлюбленным.
Ранее сообщалось, как подготовиться к идеальному свиданию.
"Чрезмерная душевная открытость на ранних этапах знакомства может создать лишнее напряжение в общении," — цитирует слова психолога "Вечерняя Москва".
Карина Чен объяснила, что не нужно при мужчине перебирать содержимое своей сумочки и беседовать о способах похудения.
"Мужчины предпочитают думать, что красивая фигура — это результат природного достояния женщины, а не усердных усилий с помощью изнуряющих диет, спортзала и инъекций липолитиков", — рассказала эксперт.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.