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Что не нужно делать женщинам на первом свидании, чтобы не отпугнуть мужчину, объяснила психолог

Психолог Чен назвала женские привычки, которые отпугивают мужчин

1:00
Общество » Полезные советы

Психолог, специалист по психосоматике Карина Чен перечислила типичные женские ошибки на первом свидании.

Психолог Чен назвала женские привычки, которые отпугивают мужчин
Фото: unsplash.com by Alice Donovan Rouse is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалист посоветовала женщина не уделять много времени на свидании своему телефону — звонкам, соцсетяи и перепискам. Призвала она воздержаться и от обсуждения бывших партнёров. Не стоит негативно отзываться об окружающих и раскрывать свои секреты в беседе с потенциальным возлюбленным.

Ранее сообщалось, как подготовиться к идеальному свиданию. 

"Чрезмерная душевная открытость на ранних этапах знакомства может создать лишнее напряжение в общении," — цитирует слова психолога "Вечерняя Москва".

Карина Чен объяснила, что не нужно при мужчине перебирать содержимое своей сумочки и беседовать о способах похудения.

"Мужчины предпочитают думать, что красивая фигура — это результат природного достояния женщины, а не усердных усилий с помощью изнуряющих диет, спортзала и инъекций липолитиков", — рассказала эксперт.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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