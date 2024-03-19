Валентина Петренко: 18 марта 2014 года войдёт в золотую летопись России

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Председатель Всероссийского общественного движения "Матери России" Валентина Петренко поздравила с 10-летием воссоединения Крыма с Россией:

Фото: Пресс-служба Всероссийского общественного движения Матери России

— 18 марта 2014 года Президент РФ Владимир Путин, Председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и Глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ двух новых субъектов. С подписанием этого исторического документа более двух миллионов жителей Крыма почувствовали, что они, наконец-то, дома.

Мы — единый народ, единая страна! И наши потомки будут гордиться крымчанами, которые 16 марта 2014 года на референдуме голосовали сердцем и приняли самое важное для себя решение — быть с Россией. Свой выбор жители полуострова готовы были защищать даже с оружием в руках, чтобы отстоять свое право быть свободными, жить в мире, говорить на родном языке.

День 18 марта 2014 года войдет в золотую летопись отечественной истории, как одно из свидетельств того, что Россия по-прежнему является великой державой, которой согласие и единомыслие политического руководства и народа дает возможность проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, твердо и без оглядки отстаивать свои национальные интересы!

От души поздравляю всех жителей нашей страны с 10-летним юбилеем воссоединения полуострова Крым с Россией!

Желаю всем нам мира и процветания, счастья и благополучия, успехов и новых славных дел на благо Отечества!