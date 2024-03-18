Пьяный житель Белоруссии решил сделать двухлетнему сыну необычный подарок на день рождения и привёл домой коня

Пьяный житель Белоруссии решил подарить что-нибудь необычное сыну на его двухлетие и остановил выбор на животном, однако это был не кот, не собака и даже не хомяк. Отец привёл домой чёрного коня.
Мужчина поднялся на второй этаж вместе с конём, но не мог попасть в квартиру, потому что его жена была против такого подарка их ребёнку. Она отказывалась составить мужу компанию в преподнесении живого сюрприза малышу.
Видео произошедшего попало в телеграм-канал "Sputnik Белорусь". На кадрах видно, как житель дома заводит коня в подъезд. Что произошло после того, как жена не пустила мужчину с конём в квартиру, не сообщается.
Ранее в Кемеровской области произошла похожая история. Жилец съёмной квартиры решил порадовать жену и привёл в дом белого коня. Он пытался оседлать его и въехать в квартиру. Жена не пускала "принца". Соседи долго слышали, как супруги скандалили.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.