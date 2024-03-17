Пилот рассказал об опасности отстегивания ремня безопасности в самолёте "под облаками"

Пилот и блогер Саймон разъяснил, почему табло "пристегните ремни" продолжает гореть после взлета. Он объяснил, что летя сквозь облака, пилоты могут сталкиваться с турбулентностью, поэтому рекомендация оставаться пристегнутыми остается в силе до высоты 3048 м или до тех пор, пока самолет не выйдет из-под линии облаков.
В некоторых случаях пилоты даже ищут турбулентность, чтобы воспользоваться реактивными потоками и увеличить скорость самолета, сэкономив топливо. Благодаря объяснениям таких профессионалов, пассажиры могут более спокойно относиться к перспективе столкнуться с турбулентностью во время полетов.
Кроме того, пилот подчеркнул, что в некоторых условиях жесткая посадка безопаснее мягкой, особенно в дождливую погоду или на мокрой и скользкой взлетно-посадочной полосе.
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