Пилот рассказал об опасности отстегивания ремня безопасности в самолёте "под облаками"

Пилот объяснил, почему табло "пристегните ремни" горит после взлёта

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Пилот и блогер Саймон разъяснил, почему табло "пристегните ремни" продолжает гореть после взлета. Он объяснил, что летя сквозь облака, пилоты могут сталкиваться с турбулентностью, поэтому рекомендация оставаться пристегнутыми остается в силе до высоты 3048 м или до тех пор, пока самолет не выйдет из-под линии облаков.

Фото: Wikipedia by Christopher Doyle is licensed under CC BY-SA 2.0

В некоторых случаях пилоты даже ищут турбулентность, чтобы воспользоваться реактивными потоками и увеличить скорость самолета, сэкономив топливо. Благодаря объяснениям таких профессионалов, пассажиры могут более спокойно относиться к перспективе столкнуться с турбулентностью во время полетов.

Кроме того, пилот подчеркнул, что в некоторых условиях жесткая посадка безопаснее мягкой, особенно в дождливую погоду или на мокрой и скользкой взлетно-посадочной полосе.