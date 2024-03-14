Профессия таксиста: выгодно ли работать на своем автомобиле

Раскрыто сколько зарабатывают таксисты в Ставрополе

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

22 марта отмечается Всемирный день таксиста. Ольга, работающая в этой профессии, сообщила изданию newstracker. ru, что встретит праздник за рулем. Она подчеркнула, что хотя работа в сфере услуг требует усилий, она приносит хороший доход. Средний заработок может достигать 100 тысяч рублей при активной работе.

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Ольга пояснила, что заработок зависит от количества смен и типа транспорта, на котором работает таксист. Например, аренда машины может стоить от 1500 рублей в день, но далее график работы формируется самостоятельно. Возможно также использование собственного автомобиля. Обычно таксисты работают 6 дней в неделю по 12 часов, однако важно делать перерывы между заказами. Продолжительность непрерывной работы ограничена до 8 часов из-за программных ограничений.

Тем не менее, высокие доходы таксистов могут компенсироваться расходами на обслуживание автомобиля, включая стоимость запчастей, страховку и лицензию на перевозку пассажиров. Помимо этого, работа таксиста может быть непростой с психологической точки зрения.