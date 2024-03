По словам Путина, уже создана база для реализации новых национальных проектов

Согласно заявлению президента России Владимира Путина, в стране уже сформирована прочная база для реализации новых национальных проектов.

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0