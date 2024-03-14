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По словам Путина, уже создана база для реализации новых национальных проектов

Путин заявил, что база для реализации национальных проектов сформирована

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Общество

Согласно заявлению президента России Владимира Путина, в стране уже сформирована прочная база для реализации новых национальных проектов.

Путин заявил, что база для реализации национальных проектов сформирована
Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Как было заявлено главой государства в ходе совещания с членами правительства, запуск новых национальных проектов, анонсированных в послании Федеральному собранию, должен состояться уже в 2025 году.

"У нас база для этого создана, создана достаточно надежная, устойчивая", — отметил президент Российской Федерации на совещании, говоря о реализации новых национальных проектов.

В своем послании Федеральному собранию 29 февраля, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил о запуске пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных" и "Продолжительная и активная жизнь".

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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