Если вам в "Госуслуги" пришла электронная повестка — уже не отвертитесь, предупредил юрист

Юрист Воробьёв предупредил о невозможности уклониться от электронной повестки

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Отказаться от получения электронной повестки в военкомат нельзя, предупредил юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв читателей Pravda.Ru.

Фото: mos.ru is licensed under CC0

Ранее правозащитники сообщили со ссылкой на неназванных военкомов и призывников, что рассылка электронных повесток начнётся с 1 апреля; официального подтверждения эта информация не получила.

В этой связи имеет смысл заглядывать в "Госуслуги".

"Само по себе ненахождение человека в "Госуслугах" формально ни от чего не освобождает. Сам факт, если человек не пользуется "Госуслугами", но у него подключена электронная доставка писем, то есть получение электронных уведомлений, тогда в этой ситуации человек не сможет ничего по этому поводу возразить. То, что он не заходит, — это его личное дело в этой ситуации", — объяснил юрист.

Если же гражданин вообще не зарегистрирован в "Госуслугах", то это нужно доказать.

"Если же человек действительно не пользуется личным кабинетом в "Госуслугах", электронно не получает письма, тогда действительно он вправе ссылаться на то, что он ничего не получал", — заключил Воробьёв.