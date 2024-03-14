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Производитель Alpen Gold перестанет поставлять товары в "Ленту"

Товары Alpen Gold исчезнут с прилавков магазинов "Лента"

0:51
Общество

Структура производителей Mondelez International больше не будет поставлять товары в магазины "Лента". Дело в том, что поставщик с продавцом не договорились по поводу закупочных цен, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Товары Alpen Gold исчезнут с прилавков магазинов "Лента"
Фото: wikimapia by Nord794ub is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На сайте торговой сети сообщили, что с прилавков "Ленты" уже пропала продукция Alpen Gold, печенье Oreo, печенья Tuc, Halls и другие товары Mondelez. Отметим, что в настоящее время нельзя купить только отдельные единицы товара, например, одну позицию мороженого Alpen Gold и несколько — мороженого Oreo.

"Наши партнеры решили отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны потребителям", — сказали в пресс-службе "Ленты".

Добавим, что ООО "Мон'дэлис Русь" также состоит в группе компаний Mondelеz International.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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