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Заммэра столицы объявил о создании зарядных хабов на крупных магистралях города

В Москве планируют развить инфраструктуру для электромобилей

1:11
Общество

На крупнейших магистралях Москвы разместят зарядные хабы для электромобилей, с таким заявлением в интервью РИА Новости выступил заммэра москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве планируют развить инфраструктуру для электромобилей
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

В российской столице запланировано размещение зарядных хабов для электрокаров на основных транспортных артериях. Эти специализированные зоны позволят одновременно пополнять энергию аккумуляторов у значительного количества электромобилей — от 15 до 20 единиц за получасовой промежуток времени. Соответствующую информацию озвучил заместитель мэра Москвы, курирующий транспортные вопросы, Максим Ликсутов.

По словам чиновника, к 2025 году предусмотрена ежегодная установка от 200 до 300 быстрых зарядных станций для электрокаров. Власти города рассчитывают, что создаваемые благоприятные условия подтолкнут жителей мегаполиса к более активному переходу на экологичный транспорт с электродвигателями. Ликсутов констатировал, что с каждым месяцем число автовладельцев, сделавших выбор в пользу "зеленых" машин, неуклонно растет, в том числе благодаря развитию соответствующей инфраструктуры в Москве.

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